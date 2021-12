"Die schwäbische Schöpfung" in Roggenburg fällt wegen Krankheit aus

"Die schwäbische Schöpfung" von Sebastian Sailer sollte am 18. Dezember in Roggenburg zur Aufführung kommen. Jetzt wird der Termin auf 2022 verschoben.

Wegen einer Erkrankung im Ensemble fällt die geplante Vorstellung der "schwäbischen Schöpfung" am 18. Dezember im Kloster Roggenburg ersatzlos aus. "Alle Bemühungen, in der Kürze der Zeit einen adäquaten Ersatz für die betroffene Hauptrolle zu finden, waren leider vergebens", teilt Maximilian Ehrhardt mit, der künstlerische Leiter des Ensembles Alte Musik am Bodensee. Bereits im Oktober mussten die geplanten Termine krankheitsbedingt verschoben werden.

2022 soll nun die "schwäbische Schöpfung" aufgeführt werden

Eine weitere Verschiebung wolle man Besucherinnen und Besuchern nicht zumuten, erklärt Ehrhardt. Die vier Aufführungen vom 16. Dezember bis 19. Dezember, in Nonnenhorn, Tettnang, Roggenburg und Bad Schussenried, sind deshalb abgesagt. Im kommenden Jahr wolle das Ensemble die Mundartoper "schwäbische Schöpfung" in der Region aufführen.

Alle Kartenkäuferinnen und Kartenkäufer erhalten laut Veranstalter ihr Eintrittsgeld zurück. Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten können über den Onlineshop von Eventbrite zurückgegeben werden. "Sobald die Situation es ermöglicht, werden wir eine neue Tour auf die Beine stellen", sagt Ehrhardt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch