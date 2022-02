Roggenburg / Dietenheim

Diademus-Chef Benno Schachtner will sich in Dietenheim einen Traum erfüllen

Mit Konzerten zu Ostern, in der Kirche St. Martinus vor dem barocken Heiligen Grab, will Benno Schachtner sein Diademus-Festival nach Dietenheim bringen.

Von Dagmar Hub

Einige Jahre lang hatte Benno Schachtner - in Illertissen geborener und in Dietenheim aufgewachsener Intendant des Roggenburger Diademus-Festivals, einer der weltweit führenden Countertenöre und Professor an der Hochschule für Künste in Bremen - von einer Ausweitung des Diademus-Festivals nach Dietenheim geträumt. Zu Ostern, in der Kirche St. Martinus vor dem barocken Heiligen Grab, das wahrscheinlich das letzte solche in Süddeutschland ist, wollte er Diademus nach Dietenheim bringen. Heuer nun wird Schachtners Traum wohl Realität.

