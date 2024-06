Fast eine Punktlandung: So lief das vergangene Haushaltsjahr in Roggenburg

Der Roggenburger Gemeinderat wirft einen Blick auf die Finanzen. Die stellen sich als "zufriedenstellend" dar. Es gab Mehreinnahmen bei der Steuer, der Schuldenstand stieg leicht.

Die Gemeinde Roggenburg steht finanziell zwar nicht glänzend da, die Lage ist aber zufriedenstellend. Bürgermeister Mathias Stölzle sprach bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend davon, dass man im vergangenen Geschäftsjahr "in etwa eine Punktlandung" hingelegt habe. "Ganz kann es halt nicht aufgehen."

Im von Gemeindekämmerer Johannes Stötter erarbeiteten Rechenschaftsbericht wird Folgendes positiv vermerkt: "In der Nachschau entwickelte sich das Haushaltsjahr 2023 besser als geplant." Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 sei vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit knapp 333.000 Euro ein um gut 100.000 Euro höherer Betrag als geplant zugeführt worden, "was insbesondere auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Einkommenssteuerbeteiligung sowie Minderausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand zurückzuführen ist." Und so wurde der Mindestzuführungsbetrag von gut 93.000 Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt weit überschritten.

Roggenburg: Schulden steigen leicht

Ende 2023 betrug die allgemeine Rücklage der Gemeinde Roggenburg knapp 103.000 Euro, das bedeutete im Gegensatz zum Jahresbeginn einen Zuwachs in Höhe von rund 23.500 Euro. Im Jahr 2023 wurden einerseits Kredite in Höhe von gut 693.000 Euro getilgt, andererseits war eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 934.000 Euro nötig, sodass sich der Schuldenstand im vergangenen Jahr von gut 1.850.000 Euro auf gut 2.090.000 Euro erhöht hat. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Rechenschaftsbericht dem Prüfungsausschuss zu übergeben, wobei der Bericht künftig in kompakterer Form vorgelegt werden soll.