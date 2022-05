Gäste feiern in Roggenburg einen Dreiklang aus Familie, Umwelt und Kultur

Das Bildungszentrum Roggenburg besteht seit 20 Jahren. Bei der Feier steht auch die ursprüngliche Intention der Einrichtung im Mittelpunkt.

Die Prämonstratenser scheinen einen besonders guten Draht nach oben zu haben: Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen feierte das Bildungszentrum Kloster Roggenburg am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Dass die Einrichtung schon längst zum Kultur- und Freizeitgut der Region gehört, belegten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, welche teils mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem eigenen Verkehrsmittel angereist sind.

Der Geschäftsführer Pater Roman Löschinger erinnerte beim Festakt an die ursprüngliche Intention des Zentrums, einen Raum zu schaffen, in welchem Menschen ihre Probleme benennen können. Ergänzt wird die Palette mit ökologischen und kulturellen Angeboten, sodass man guten Gewissens von einem Dreiklang aus Familie, Umwelt und Kultur sprechen könne, so Roman Löschinger.

Freude über Wiederaufleben der Bildungsstätte in Roggenburg

Landrat Thorsten Freudenberger gab zu bedenken, dass eine Jubiläumsveranstaltung bis vor Kurzem gar nicht möglich gewesen wäre. So sah es dann auch in den vergangenen zwei Jahren in der Bildungsstätte alles andere als rosig aus: Den laufenden Kosten standen so gut wie keine Einnahmen gegenüber. Umso mehr war allen Beteiligten die Freude über das sich gerade vollziehende Wiederaufleben anzumerken. Zu den geladenen Gästen zählten auch die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Grüne), welche aus terminlichen Gründen etwas später hinzustieß, hierfür aber besonders die gelungene Geburtstagstorte lobte.

Die musikalische Untermalung der Feierstunde erfolgte durch die A-cappella-Formation Al dente, die mit Hits wie "Ist da jemand" die Herzen der Zuschauer erreichte. Vor und nach dem Festakt hatten die Besucher die Möglichkeit, im Rahmen einer Führung die Räumlichkeiten des Bildungszentrums zu besichtigen.