Gewalt in Roggenburger Gaststätte: Mann verletzt Sicherheitspersonal und Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beleidigte und verletzte ein stark alkoholisierter 29-jähriger Mann in Roggenburg einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch einen Kopfstoß. Der Vorfall soll sich in einer „Diskothek“ in Roggenburg zugetragen haben.

Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme verhielt sich der Mann gegenüber den Polizeibeamten laut Polizeibericht „unkooperativ und aggressiv“, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er Widerstand, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. (AZ)