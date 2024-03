Großer Andrang beim "neuen alten Ostermarkt" in Roggenburg

Plus Neuer Ort, neuer Termin: Einiges hat sich beim Roggenburger Ostermarkt nach fünf Jahren geändert. Das Konzept aber bleibt bewährt und zieht viele Menschen an.

Ostern kann beruhigt kommen: Nach fünf Jahren Pause drehte sich in Roggenburg auf dem Ostermarkt wieder alles rund um das Thema. Wenig Wünsche blieben da offen zwischen Gestecken und kunstvollen Ostereiern, Vogelhäuschen und Filzgirlanden, Stickereien und Kinderkleidung, Kerzen und Seifen, Schmuck und Holzarbeiten. Traditionelles und Trendiges zeigten die 58 Aussteller heuer jedoch erstmals in anderem Ambiente – nämlich im Festsaal und im Bistro des Klostergasthofes, sowie draußen zwischen Platanen- und Bistrogarten und Außengelände des Bildungszentrums.

Was sich noch geändert hat: "Früher wurde der Markt fünf Wochen vor Ostern veranstaltet, jetzt findet er einen Monat vorher statt", sagt Marktleiterin Patricia Eberle. Nicht umsonst nennt sie das Großereignis deshalb den "neuen alten Ostermarkt".