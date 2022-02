Illegaler Müll im Wald bei Ingstetten: Polizei ermittelt Täterin

Ein Jäger findet diversen, illegal abgelagerten Müll in einem Wald bei Roggenburg-Ingstetten. Er informiert die Polizei, die nun eine Täterin ermittelt hat.

Nach einer illegalen Müllablagerung in einem Wald bei Roggenburg-Ingstetten hat die Polizei nach eigenen Angaben nun die Täterin ermittelt. Auf die 46-Jährige kommen eine Anzeige und die Kosten für die Beseitigung des illegalen Mülls zu.

Die Polizei war am Montag über die Müllablagerung im Wald bei Ingstetten informiert worden. Der in diesem Revier zuständige Jäger hatte diversen Hausrat, Schuhe und vieles mehr aufgefunden. In dem Müll aber konnten Hinweise entdeckt werden, die zur Ermittlung einer 46-jährigen Frau führten, die den Müll dort entsorgt hatte, so die Polizei. (AZ)