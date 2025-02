In Roggenburg wird die Kinderbetreuung teurer

Die Kindergartenbeiträge in Roggenburg werden zum 1. September erhöht. „Das ist das Verhandlungsergebnis des runden Tisches“, resümierte Bürgermeister Mathias Stölzle über die neue Preisgestaltung für die Kitas in Biberach und Schießen. „20 Prozent der laufenden Betriebskosten werden mit den Elternbeiträgen gedeckt.“ Dies sei auch im Sinne der Kommune. Was der Bürgermeister zudem betonte: „Allen Familien konnte ein Angebot gemacht werden, allen konnten Plätze angeboten werden.“

Bei der Aufstellung der diesjährigen Haushaltspläne für die zwei Kindertagesstätten „St. Sebastian“ in Biberach und „St. Marien“ in Schießen, die sich beide in kirchlicher Trägerschaft befinden, sei festgestellt worden, dass die Beteiligung der Eltern unter 20 Prozent der laufenden Ausgaben liege, schreibt Kämmerer Johannes Stötter in der Sitzungsvorlage. Vereinbart sei aber, dass mindestens ein Fünftel über Elternbeiträge zu finanzieren sei. Sie waren zuletzt im September 2023 gestiegen.

So viel kostet die Kinderbetreuung künftig in Roggenburg

Die Beiträge fürs kommende Kindergartenjahr 2025/26 sehen dann so aus: bei drei bis vier Stunden Buchungszeit 226 Euro/Monat für ein Krippenkind unter drei Jahren, 146 Euro für ein Kindergartenkind über drei Jahre. Vier bis fünf Stunden: 240 Euro/Monat pro Krippenkind, 160 Euro/Monat pro Kindergartenkind. Fünf bis sechs Stunden: 254 Euro/Monat pro Krippenkind, 174 Euro/Monat pro Kindergartenkind. Sechs bis sieben Stunden: 268 Euro/Monat pro Krippenkind, 188 Euro/Monat pro Kindergartenkind. Sieben bis acht Stunden: 282 Euro/Monat pro Krippenkind, 202 Euro/Monat pro Kindergartenkind. Acht bis neun Stunden: 296 Euro/Monat pro Krippenkind, 216 Euro pro Kindergartenkind. Neun bis zehn Stunden: 310 Euro/Monat pro Krippenkind, 230 Euro pro Kindergartenkind. Hinzu kommen noch acht Euro im Monat an Spiele- und Getränkegeld.

Beim Geschwisterrabatt gibt es folgende Regelung: Beim ersten Kind werden hundert Prozent des Kindergartenbeitrags bezahlt, beim zweiten beträgt dieser 75 Prozent und ab dem dritten werden 50 Prozent fällig. Was jetzt noch fehlt, ist die Beschlussfassung der Kirchenverwaltungen.