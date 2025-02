KLJB spendet an Projekt Schwarz-Weiß

Die KLJB Roggenburg spendet 1.500 Euro an die gemeinnützige Organisation Projekt Schwarz-Weiß. Dieser Erlös stammt aus einem Fest und von Einnahmen aus dem Verkaufsstand am Roggenburger Weihnachtsmarkt. Seit der Stunde eins unterstützt die KLJB Roggenburg den Verein Projekt Schwarz-Weiß und damit das Hilfsprojekt der Nice View Trust Foundation in Kenia (Daycare – Kindergarten – Primary und Junior Secondary Schule – Kinderdorf – Klinik – Farm – Schreinerei…) mit nahezu jährlichen Spenden. Viele der Mitglieder haben sich das Projekt der Familie Dürr aus Ingstetten mittlerweile vor Ort angeschaut und konnten sich davon überzeugen, wie effizient die Spenden dort verwendet werden. Das Projekt ist ein sehr großer Zugewinn für die Bevölkerung in dieser Region in Kenia.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.