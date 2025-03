Landfrauentag in Roggenburg: Bäuerinnen zwischen Tradition und Gegenwart

Beim Landfrauentag in Roggenburg, dem traditionellen Treffen der Bäuerinnen unter sich, ging es diesmal besonders humorvoll zu: Als Gastreferentin zog Theresia Zettler, selbst in der Landwirtschaft aufgewachsen, so eloquent wie amüsant Vergleiche zwischen früher und heute: Vieles von dem, was einst verpönt war, würde sie sich heute nicht mehr bieten lassen, so Zettler. Eine geheime Revolution? Im Gegenteil, sie sei stolz, von einem Hof zu kommen. Geschätzt 200 Gäste waren für die Veranstaltung in den Klostergasthof gekommen und schienen ihren Tag zu genießen.

