Landkäserei Herzog feiert 30-jähriges Bestehen: Das ist beim Käsefestival geboten

Mit dem zweiten Käsefestival feiert die Landkäserei Herzog in Schießen am Sonntag, 6. April, von 11 bis 18 Uhr ihr 30-jähriges Bestehen. Klar, dass sich da auf dem Betriebsgelände in der Stoffenriederstraße 1 (fast) alles um Käse und Co. drehen wird. Auf die Besucher warten ein Regionalmarkt, kulinarische Angebote, Käseverkostung, Kinderprogramm, Live-Musik sowie bei einem Betriebsrundgang ein Blick hinter die Kulissen der Käseherstellung. Die Veranstalter versprechen „einen Tag voller Geschmackserlebnisse.“

Konkret sieht das Jubiläumsfest so aus: Da sind zum einen eine Menge regionaler Aussteller, die, grob gesagt, Produkte vom Käse über Bio-Gewürze, Wurstwaren, Tee bis hin zum Bio-Eis, Eiern und Gemüse anbieten werden. „Die Vielfalt der Marktstände bietet für jeden Geschmack das Passende“, heißt es in der Pressemitteilung der Firma. Der Gastgeber selber ist mit warmen und kalten Käsespezialitäten, frisch gebackenem Käsekuchen sowie Getränken vertreten. Ebenso gibt es frischen Käse vom Laib.

Was beim Käsefestival in Schießen geboten ist

Mit dabei ist zum anderen der Bayerische Bauernverband, an dessen Stand es um „Landwirtschaft hautnah erleben“ geht. Bei den Kollegen von „Bioland“ wird über Biolandbau und Biomilcherzeugung informiert. Und auch das „Projekt Schwarz-Weiß“, ein Roggenburger Verein, der Kinder in Kenia unterstützt, wird vor Ort sein.

An die jungen Gäste hat die Landkäserei ebenfalls gedacht. Eine Kinderrallye mit Dosenwerfen, Milchkannenkegeln, Glücksrad und kreativen Fühlboxen soll für Spiel und Spaß sorgen. Für den guten Ton sind die Trachtenkapelle Schießen sowie der Nachwuchs der Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach zuständig. (nuel)