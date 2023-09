Roggenburg-Meßhofen

Tierschutzverstöße: Landwirt aus Meßhofen muss Bestand auflösen

Bis vor Kurzem lebten noch 180 Rinder auf dem Anwesen in Meßhofen, nun sind es nur noch einige wenige.

Plus Schon jetzt ist der Stall des Betriebs in Meßhofen fast leer. Eine wegweisende Entscheidung zur Zukunft des Hofs, auf dem Tierkadaver gefunden wurden, steht an.

Mehrere Amtstierärzte und Polizeibeamte haben dem Anwesen eines Landwirts in Meßhofen am Donnerstag einen Besuch abgestattet. Der Tierbestand wurde kontrolliert, teilte eine Sprecherin des Landratsamts mit. Nähere Auskünfte gab sie mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Auf dem Hof befinden sich, soweit es von außen erkennbar ist, nur noch einige wenige Rinder. Gegen das Verbot, Tiere zu halten und zu betreuen, hat der Mann Einspruch eingelegt. Beobachtungen legen nahe, dass er seinen Bestand dennoch auflöst. Anfang der kommenden Woche steht eine wegweisende Entscheidung an.

Nach einem anonymen Hinweis hatte das Neu-Ulmer Veterinäramt bei einer Kontrolle am 29. August Tierkadaver auf einem Misthaufen gefunden. Bei dieser und einer weiteren Durchsuchung auf dem Hof wurden insgesamt vier Tiere eingeschläfert. "Die Rinder zeigten deutlich erkennbare Schmerzen und Leiden verbunden mit einer aussichtslosen Prognose auf Heilung", begründete die Behörde. Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder rechtliche Auseinandersetzungen gegeben, Verstöße gegen den Tierschutz galten im Dorf als offenes Geheimnis.

