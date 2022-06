Beim Heidewitzka-Festival wird das kleine Schießen ganz groß

Gleich drei Vereine aus dem Roggenburger Ortsteil haben Jubiläum: Deswegen lässt es der FC Bayern Fanclub Red White Dynamite so richtig krachen.

Einen noch besseren Auftakt zum "Heidewitzka Festival 2022" in Schießen hätten sich die Verantwortlichen kaum wünschen können. Unter der bewährten Organisation des FC Bayern Fanclubs "Red White Dynamite" - allen voran Roland Held und Arnulf Strobel - feierten bereits am ersten von insgesamt fünf Festtagen zahlreiche Besucher das Jubiläum der drei Vereine aus dem Roggenburger Ortsteil: 160 Jahre Trachtenkapelle Schießen, 50 Jahre SF Schießen und der FC Bayern-Fanclub Red White Dynamite.

Unter der bereits mehrmals bewährten Organisation des FC Bayern Fanclubs "Red White Dynamite" - allen voran Roland Held und Arnulf Strobel findet das Heidewitzka-Festival in Schießen statt. Foto: Roland Furthmair

"Insgesamt sind 300 Ehrenamtliche im Einsatz, pro Tag zwischen 150 bis 200 Helfer. Bislang klappt alles hervorragend. Unsere Vorbereitungen und Planungen zeigen Wirkung", freute sich Roland Held - mit Arnulf Strobel ebenfalls Gründungsmitglied des FCB-Fanclubs - über den gelungenen Festauftakt.

Kastelruther Spatzen spielen gleich über zwei Stunden

Zum Auftakt mit der "Volksrockparty 1" sorgten am Freitag die Kastelruther Spatzen mit ihren Hits und Klassikern für ausgelassene Stimmung im gut besuchten Festzelt. "Einmalig seit 25 Jahren gar mit einem zweieinhalbstündigen Auftritt, den wir unseren guten Beziehungen zu verdanken haben".

Gleich drei Partyknaller-Bands waren am Samstagabend angesagt: Die Jungen Illertaler - bekannte Stimmungsband, die auch schon den Cannstatter Wasen rockte - begann energiegeladen in einzigartiger Besetzung und anfangs mit feinster traditioneller Blasmusik, um im Partyfieber mit aktuellen Hits und Schlagern bis zum knackigem Alpenrock überzugehen. Im Anschluss stand die Memminger Showband Brass Brutal ihren Vorgängern in nichts nach und hielt das Stimmungsbarometer weiter am oberen Limit. Die acht Musiker und Musikerinnen blieben ihrem Motto treu: "Leise wird's auf jeden Fall nicht!" Mit Rock-Klassikern über Hiphop wurde so ziemlich alles geboten.

Dorfrocker in Schießen und im Fernsehen bei Stefan Mross

Die überwiegend in Dirndln und Lederhosen Feiernden wurden zum Abschluss mit der Band Dorfrocker belohnt. Für die drei stand spätnachmittags noch die Generalprobe im Europapark Rust an. Denn dort wurde am Sonntagvormittag live die Fernsehshow "Immer wieder Sonntags" mit Stefan Mross ausgestrahlt wird. "Dafür standen die drei wie vereinbart als Schlussband bei uns auf der Bühne", so Roland Held zum vierten Auftritt der beliebten Stimmungsmacher.

So geht es weiter mit "Heidewitzka meets Mallorca"

Bereits am Mittwoch, 15. Juni, steigt die "Volksrockparty 2" mit den Draufgängern und den Troglauern. Am Freitag, 17. Juni, großes "Heidewitzka meets Mallorca" mit bekannten Mallorca-Stimmungsmachern wie Icke Hüftgold usw. Zum Finale dann am Sonntag präsentieren sich Blaskapellen aus der Region "Beim Feuerwerk der Blasmusik".