Feuerwerk auch ohne Raketen: Überzeugender Abschluss beim Heidewitzka-Festival

Lokal Vier Kapellen, viele Höhepunkte: "Heidewitzka meets Mallorca" gerät zum Abschluss des Schießener Festivals auch ohne Raketen zum Feuerwerk. Davor gibt es Ärger.

Mit der fünften Großveranstaltung innerhalb einer Woche endete am Samstag das opulente "Schießamer Heidewitzka Festival 2022" im abermals mit vielen Gästen besetzten großen Zelt. Wie die Bilanz der Veranstalter ausfällt.