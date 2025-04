Freisprechfeier: 23 Anlagenmechaniker starten ins Berufsleben

In feierlichem Rahmen wurden kürzlich 23 frisch gebackene Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik offiziell ins Berufsleben entlassen. Die Freisprechfeier wurde von der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Günzburg-Krumbach sowie der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Neu-Ulm ausgerichtet und fand in Carinas Genussgarten in Schießen statt. Zur Begrüßung sprach Kreishandwerksmeister und Obermeister der Sanitär-Innung Neu-Ulm, Michael Stoll. Anschließend richteten Ludwig Daikeler als Vertreter der Landrätin des Landkreises Neu-Ulm sowie der Roggenburger Bürgermeister Mathias Stölzle Grußworte an die Anwesenden.

Kreishandwerksmeister Michael Stoll übernimmt die Freisprechung

Obermeister Bernhard Graf von der Sanitär-Innung Günzburg-Krumbach würdigte in seiner Rede die Leistungen der Junggesellen und betonte die Bedeutung des Handwerks für die Region. Höhepunkt des Abends war die feierliche Übergabe der Prüfungszeugnisse. Besonders herausragende Absolventen wurden für ihre Leistungen geehrt. Die anschließende offizielle Freisprechung durch Kreishandwerksmeister Michael Stoll markierte den symbolischen Schritt der 23 jungen Handwerker in ihre berufliche Zukunft. (AZ)