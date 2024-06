Roggenburg-Schießen

Im Kampf gegen das Hochwasser: "Da kannst du nichts machen"

Plus Das neu renovierte Roggenburger Restaurant "Alte Mühle am See" droht abzusaufen. Und unten im Tal steht ein halbes Sägewerk unter Wasser. Eindrücke von den Orten des Geschehens.

Von Philipp Scheuerl

Patrick Smrekar steht auf der Terrasse und blickt hinaus auf den Roggenburger Weiher, der normalerweise für seine Gäste eine so schöne Atmosphäre schafft. Irgendwie verdankt er ihm die Existenz seines Restaurants. Aber heute ist es derselbe Weiher, der nun droht, sie zu zerstören. Seine Augen erforschen den provisorischen Wall aus Sandsäcke und weißer Silofolie, wie er sich wenige Meter vor der Eingangstür um das Ufer schlängelt. Nach einer kräftezehrenden Nacht als Feuerwehrmann kam er Samstagmorgen hierher. Der Osterbach und die Biber – eigentlich zwei winzige Zuläufe – hatten enorme Wassermassen in den Weiher gespült. Als er das Ausmaß der Überschwemmung sah, dachte er sofort: "Wie lange wird es dauern, bis du das alles wieder aufgebaut hast?"

Roggeburger Weiher: So schön und doch bedrohlich

So schildert es der 30-Jährige. Erst vor vier Jahren hat er das Restaurant mit seiner Familie übernommen. Da es sich auf einem Damm unterhalb des Berges in Roggenburgs befindet, hat es eine besondere Lage. Vor dem Haus der Weiher, hinter dem Haus ein Tal. Genau das macht die Situation so heikel. Rund 100 Meter westlich des Restaurants strömt das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch über den Damm. Dahinter rauscht es wie ein Wildfluss und macht Büsche und Bäume platt. Denn den Fluss sollte es dort eigentlich nicht geben.

