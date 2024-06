Roggenburg-Schießen

Neue Senioren-WG am Osterbach legt besonderen Fokus auf Selbstbestimmung

Pater Ulrich bei der Erteilung des Segens für die neue Senioren-WG am Osterbach in Schießen.

Plus In einem früheren Bauernhof in der Mitte des Roggenburger Ortsteils Schießen sollen ältere Menschen ihr Leben individuell führen. Es gibt erste Einblicke.

Von Ralph Manhalter

Helle Räume, ein Garten und vor allem die Lage inmitten des Ortes: So stellt sich die neue Wohngemeinschaft für ältere Menschen im Roggenburger Ortsteil Schießen dar. Beim Tag der offenen Tür am Samstag konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen ersten Einblick in das Gebäude und das zugrunde liegenden Konzept gewinnen.

Günther Gerstlauer hatte einst als Zivildienstleistender in der Seniorenbetreuung seine ersten Erfahrungen in der Pflege erfahren. Nachdem vor einigen Jahren das Bauernhaus der Schwiegereltern zur Disposition stand, entschied sich der Schießener, Platz für eine Wohngemeinschaft der besonderen Art zu schaffen. Als Partner und Pächter konnte der Pflegedienst Lichtblick aus Dietenheim gewonnen werden, aus dessen Reihen Ida Schütz ein Konzept auf die Beine stellte, das zumindest in der weiteren Umgebung seinesgleichen sucht.

