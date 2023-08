Schnelleres Internet: Roggenburg bringt den Glasfaserausbau voran

Plus Mit vielen Fördergeldern können in der Gemeinde die Voraussetzungen für ein schnelles Internet geschaffen werden. Der Bürgermeister drückt aufs Tempo.

Wichtige Weichen für das weitere Vorgehen beim flächendeckenden Glasfaserausbau in Roggenburg hat der Gemeinderat nun gestellt. Festgelegt wurden in der jüngsten Sitzung die Kriterien für eine Ausschreibung. Denn: Das Förderverfahren im Rahmen der Bayerischen Gigabit-Richtlinie läuft im Februar aus. „Wir müssen Gas geben“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. Dabei geht es um rund 1140 Anschlüsse im Gemeindegebiet: „Keine kleine Sache“, wie Alfred Wöcherl von der Firma Breitbandberatung Bayern erklärte.

Rückblick: Bereits im November 2022 hat der Gemeinderat beschlossen, dass das Förderverfahren eingeleitet wird. Dafür infrage kommen gewerbliche Anschlüsse, die derzeit mit weniger als 200 Mbit/s im Down- und Upload versorgt sind, sowie private Anschlüsse, sofern sie derzeit unter 100 Mbit/s im Download haben.