Schützenverein Biberach/Asch trifft sich zur Jahreshauptversammlung

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Biberach/Asch standen unter anderem ein Rückblick zum 100-jährigen Jubiläum und die Ehrungen für eine langjährige Mitgliedschaft an. So fanden viele Mitglieder den Weg in das "Haus der Vereine". Im Rahmen des Jubiläums fand das 90. Gauschießen des Rothtalgaus an den Schießständen des Schützenvereins Biberach/Asch statt. Stolze 300 Teilnehmende haben mitgeschossen. Anschließend daran feierten die Schützen ihr Jubiläum mit einem Festwochenende vom 26. April bis 28. April. Das Rothtalschützenfest mit Preisverteilung des Gauschießens, an dem Vertreter mit Fahnenabordnung aller Vereine des Gaus dabei waren, die Partynacht in Tracht, ein Umzug durch Biberach mit den Vereinen des Gaus und der örtlichen Vereine und das „Jubiläumsfest“ mit Festgottesdienst und Festakt waren Programmpunkte des Festwochenendes. Nach den Berichten wurden insgesamt 21 Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt, darunter Rene Barth (10 Jahre Mitgliedschaft), Mathias Sauter (30 Jahre Mitgliedschaft), Stephan Hopp (30 Jahre Mitgliedschaft), Franz Hofmayr (40 Jahre Mitgliedschaft), Andreas Hofmayr (40 Jahre Mitgliedschaft), Ulrich Hochenbleicher (40 Jahre Mitgliedschaft).

