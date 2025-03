So war der Roggenburger Ostermarkt 2025

Nieselregen. Kleine trockene Pausen. Nieselregen. „60 Prozent macht das Wetter aus“, meint Patricia Eberle vom Roggenburger Klosterladen. Es ist Samstagnachmittag und der Ostermarkt ist in vollem Gange. „Wenn es nass ist, wollen die Leute nicht kommen“, sagt die Organisatorin der 16. Auflage der Veranstaltung. Und dennoch: „Wir haben trotz allem noch Glück.“ Schirme würden eigentlich nicht gebraucht, nichts sei draußen abgedeckt worden. Es sei immer etwas los: „Es ist gleichbleibend gut besucht für dieses Wetter.“ Am Sonntag, fügt sie hinzu, sehe die Wetterprognose deutlich besser aus – was in der Tat stimmt.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roggenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis