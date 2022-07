Roggenburg

06:00 Uhr

Tierschutz-Streit geht in die nächste Runde: Bauer klagt gegen Landratsamt

Lokal Ein Landwirt wehrt sich gegen eine geforderte Untersuchung seiner Tiere und zieht vor Gericht. Der Mann ist den Justizbehörden schon seit Längerem bekannt.

Von Jonas Klimm

Es ist ein Verfahren mit langer Vorgeschichte. Ein Landwirt aus dem Raum Roggenburg, der nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg erneut gegen das Landratsamt Neu-Ulm klagt, war in den vergangenen Jahren mehrfach an Gerichten - als Angeklagter und Kläger. Im Zentrum der Verfahren standen dabei stets seine Rinder. Auch dieses Mal geht es wieder um seine Tiere, für die Auflagen der Behörden hat der Landwirt kein Verständnis und will sich wehren.

