Unter den Stuckdecken von Roggenburg ist gut tagen

Lokal Das Bildungszentrum Roggenburg hat mit Verspätung neue Seminarräume im historischen Wirtschaftstrakt des Klosters in Betrieb genommen. Die Nachfrage ist schon jetzt enorm.

Die Gäste des Klosters Roggenburg sollten es einst gemütlich haben. Und so wurden ihre Zimmer dem Zeitgeschmack entsprechend aufwendig gestaltet: Ein italienischer Stuckateur namens Caspar Molla verzierte 1726 die Decke mit Figuren und Ornamenten. Heute können sich erneut Gäste daran erfreuen, denn die Zimmer werden seit Kurzem als Seminarräume vermietet. Damit hat sich das Bildungszentrum bedeutend erweitert – gerade rechtzeitig, denn die Nachfrage nach Tagungszimmern ist enorm. Eigentlich hätte alles schon früher fertig sein müssen.