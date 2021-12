Starke Windböen bei Roggenburg: Baum kracht auf Auto

Die starken Windböen waren schuld: Am Samstagabend ist in Roggenburg ein Baum entwurzelt worden. Er stürzte auf ein geparktes Auto in der Nähe der Klostermühle. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Roggenburg entfernte den umgestürzten Baum und sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab. (AZ)