Zum achten Mal Diademus: Genussvoller Start in die Festivalwoche

Es ist wieder soweit. Das Festival Diademus lockt zum achten Mal Freunde der Alten Musik nach Roggenburg. So war der Auftakt.

Liebe hat viele Facetten. Von Schmetterlingen im Bauch und rosaroter Brille bis zum sehnsuchtsvollen Warten auf den Geliebten oder die Geliebte und der Verzweiflung ob der unerfüllten Liebe. Dieser Bandbreite an Gefühlen widmen sich nicht nur moderne Popsongs. Auch die Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts hatten schon einiges zu diesem Thema beizutragen, wie das Auftaktkonzert zum Festival Diademus eindrücklich zeigte.

Unter der Überschrift "Genussvoll" hat Veronika Skuplik, die im Konzert eine der beiden Geigen spielte, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ihre Dramaturgie rund um das Hohe Lied der Liebe führte durch die Epochen hindurch. Mal rein instrumental, mal mit einem Solisten, mal mit Gesangsensemble - die zehn Stücke waren ganz verschieden, ein kurzweiliger Hörgenuss. Schon die ersten Takte des kurzfristig ins Programm genommenen Werks von Henri Dumont, ein niederländischer Barockkomponist, versetzten die Zuhörerinnen und Zuhörer zurück in die Vergangenheit.