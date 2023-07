Rot

Neue Ausstellung in der Villa Rot: Das hat "Der Ferne so nah" zu bieten

Drei Künstlerpositionen bespielen in der Villa Rot das Thema Landschaft. In den Malereien der Südkoreanerin Jihye Park zeigt sich die Natur üppig ausgebreitet, doch stets kontrolliert.

Plus Die neue Ausstellung "Der Ferne so nah" nimmt das Thema Landschaften in den Blick. In der Kunsthalle sucht das Kollektiv nach pazifistischen Auswegen im Ego-Shooter-Computerspiel.

Von Florian L. Arnold

"Der Ferne so nah" lautet der poetische Titel der neuen Wechselausstellung in der Villa Rot. Es geht um innere und äußere Landschaften, um die immerwährende Suche nach Zugehörigkeit, aber auch das eng miteinander verzahnte Bedeutungsgeflecht von Identität, Vertrauen, Schönheit. Für ihre letzte Ausstellung in der Kunstvilla hat sich Kuratorin Sophie-Charlotte Opitz zwei Künstlerinnen ausgesucht, die oftmals dem Pfad der romantischen Naturentdeckung folgen, gerade auch dann, wenn es nicht um Harmonisches oder ums Idyll geht.

Parallelen zur Romantik in der Villa Rot

Wie in der Romantik ist auch in den Werken von Malerin Jihye Park und Fotografin Katharine MacDaid das Idyll stets ein löchriger Vorhang zwischen Realität und Betrachter. Im Erdgeschoss begrüßen einen im ersten Raum Arbeiten beider Künstlerinnen, flankiert von Stücken aus der ethnologischen Sammlung Hoenes; letzteres wäre verzichtbar. Der Dialog von detailliert-realitätsnaher Ölmalerei und analogen Mittelformatfotografien aber funktioniert auf Anhieb. Dass es hierbei die Malerei ein wenig leichter hat, den Betrachterblick anzulocken, versteht sich fast von selbst. Die Südkoreanerin Jihye Park, die ihre Ausbildung als Meisterschülerin an der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart abschloss, malt zwar mit feinstem Pinselauftrag förmlich ins Auge dringende, realitätsartige Szenarien – ist aber doch entfernt von der Malerei des Fotorealismus.

