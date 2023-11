Rot

Neue Ausstellung mit neuer Kuratorin in der Villa Rot: Glas ganz neu mystifiziert

Till Augustins Glasobjekte eröffnen fremdartig tiefe Räume. Sie sind in der aktuellen Ausstellung in der Villa Rot zu sehen.

Plus Die Ausstellung "Der gläserne Blick" in der Villa Rot erkundet in zwölf künstlerischen Positionen die Wirkungen des Werkstoffes Glas auf den menschlichen Blick.

Von Florian L. Arnold

Das Kuratorium habe sich für die künftigen Ausstellungen gewünscht, "wieder etwas sinnlicher" zu werden, verrät die neue kuratorische Leiterin der Villa Rot, Dr. Sabine Heilig. Die politische und gesellschaftskritische Note vergangener Sonderausstellungen werde zwar auch künftig stattfinden, aber fortan wolle sie das Augenmerk verstärkt auf zwei Kernbereiche der Kunst richten, die zuvor weniger im Zentrum standen: das Staunen und die Schönheit.

Villa Rot zeigt das Material Glas in all seinen Facetten

Sabine Heilig, offiziell seit dem 1. November für die Ausstellungen in der Villa verantwortlich, zeigt in ihrer ersten Schau "Der gläserne Blick" Facetten des Materials Glas – darüber hinaus aber auch Facetten des Sehens und Wahrnehmens. Wenn man also in den Räumen der einstigen Hoenes-Villa die Werke von 12 Künstlerinnen und Künstlern entdeckt, wird man rasch bemerken, dass das eigene Sehen immer wieder an Grenzen gerät – Grenzen, die man allerdings infrage stellen muss, um das ganze Potenzial der Schau auszuschöpfen. "Der gläserne Blick" greift einerseits die Bedeutungs- und Erscheinungsvielfalt des Werkstoffes Glas auf. Andererseits geht es um die Magie des Transparenten, des Durchscheinenden, des Transluzenten, wie die Arbeiten von Bettina Bürkle im Erdgeschoss zeigen. Aus farbigem Acrylglas komponierte Wandobjekte, die als Farb- und Lichtspeicher ihre Erscheinung ändern, sobald man sich ein wenig vor ihnen bewegt. Es scheint, als würden die lediglich von Außen angestrahlten Objekte aus sich heraus strahlen.

