Neue Direktorin: Sabine Heilig leitet nun die Villa Rot

Sabine Heilig, die zunächst übergangsweise in der Villa Rot als Kuratorin tätig war, übernimmt zum 1. August die Leitung des Kunstmuseums. Das Haus teilt mit: „Nach einer spannend abwechslungsreichen Phase mit wechselnden Kuratorinnen wird es ab dem 1. August an der Spitze des Museums Villa Rot wieder eine Direktorin geben. Dr. Sabine Heilig, die mit „Bitte zu Tisch!“ bereits ihre dritte erfolgreiche Ausstellung am Museum Villa Rot präsentiert, wird zukünftig die Geschicke des Ausstellungshauses lenken.“ Mit der aktuellen Schau sowie den vorausgegangenen Ausstellungen „Der gläserne Blick“ und „Gewaltige Kraft - die explosive Malerei der Jungen Wilden“ habe sie bereits vielversprechende und beeindruckende Einblicke in ihr kuratorisches Arbeiten gegeben.

Das Museumspublikum dürfe sich auch zukünftig von Sabine Heiligs Ideen überraschen lassen, die sich aus einem Hintergrund in Kunstgeschichte, Geschichte und Literaturwissenschaften, jahrelanger Erfahrung in der Kunstvermittlung sowie einem weiten Netzwerk mit Kunstschaffenden und Kunstinteressierten speise. Nicht zuletzt sei es aber ihre große Leidenschaft für zeitgenössische Kunst, die ihre Arbeit antreibt.

Kunstage für Jugendliche und Künstlergespräch finden im August statt

Am 11. August ist die neue Museumsleiterin Sabine Heilig auch bei einem Gespräch mit der Künstlerin Christine Braun zu sehen. Die Künstlerin, deren Installation „Erstes Mahl“ teil der aktuellen Ausstellung „Bitte zu Tisch!“ ist, ist zu einem Künstlergespräch in der Villa zu Gast. Der Eintritt ist frei, Anmeldung bis zum 9. August über die Homepage www.villa-rot.de oder an info@villa-rot.de.

Für das jüngere Publikum finden von Dienstag, 6. bis Donnerstag, 8. August (jeweils 10 bis 15 Uhr) die Sommer-Kunst-Tage statt. Auf dem Programm stehen die Themen Landschaft, Architektur und Natur. Es wird gemalt und gezeichnet. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren. Im Unkostenbeitrag von 15 Uhr ist ein Mittagessen inklusive. Anmeldung ebenfalls via Homepage oder per Mail. (AZ)