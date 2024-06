Feuerwehrhaus Roth-Berg: Kostenfaktor Bauvorschriften?

Plus Die Ortsfeuerwehr von Roth-Berg mit 40 aktiven Mitgliedern bekommt ein neues Gemeinschaftshaus für 2,6 Millionen Euro. Wäre das auch kleiner gegangen? Die Hintergründe.

Das Feuerwehrgemeinschaftshaus in Roth wirkt, als sei es irgendwo zwischen 1970 und 1980 stehen geblieben. Im Florianstüble gibt der Boden nach, WLAN ist nicht vorhanden, dafür aber immerhin Strom und eine alte Ölheizung. Vor etwa neun Jahren sei das Haus als mögliche Unterkunft für Flüchtlinge in Betracht gezogen worden. Man kam zu dem Fazit: "Nicht zumutbar."

Für die rund 40 aktiven Feuerwehrleute, den Gesangsverein, den Bayernfanclub und weitere Gruppen sind diese Zeiten bald vorbei. Bis zum Sommer 2026 soll das moderne Feuerwehrgemeinschaftshaus, das rund 2,6 Millionen Euro kosten wird, fertiggestellt sein. Dies teilte Architekt Bastian Schmitt mit. Ein Fachplanertreffen war für Juni angesetzt. Das Bauprojekt rollt an.