Maschine fängt Feuer: Feuerwehr rück zu Brand in Firma aus

Die Feuerwehr war in Rottenacker im Einsatz.

In Rottenacker muss die Feuerwehr am Montagmorgen zu einer Firma ausrücken. Eine Maschine war in Brand geraten.

In einer Firma in Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) hat es frühen Montagmorgen gebrannt. Eine Maschine war in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr gegen 4.25 Uhr zu dem Brand in der Ehinger Straße aus. An einer Maschine war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Personen im Einsatz. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem Arbeiter das Feuer zu löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. (AZ)

