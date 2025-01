Mitsing-Konzerte im Roxy jetzt monatlich

Die Ende 2023 gestartete neue Reihe „Roxy singt! Aus voller Kehle für die Seele“ war von Anfang an Publikumsliebling. Aufgrund des großen Andrangs musste bereits die erste Veranstaltung in die Werkhalle hochverlegt werden – und auch dort waren die Veranstaltungen dann immer wieder ausverkauft.

„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne gemeinsam singen. Und gemeint sind damit wirklich alle: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft und gerne tun. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf eine Leinwand projiziert. Es wird gesungen, was sich singen lässt: von Rock- und Popsongs, Couplets der 20er, Volkslieder, Kinderlieder, Rap, Ska bis hin zu Jodler. Jeder kann eigene Vorschläge machen, die, wenn möglich, sofort umgesetzt oder für das nächste Mal vorbereitet werden, schreiben die Veranstalter vom Roxy.

Moderiert und „musikalisch geleitet“ wird „ROXY singt!“ von Sänger und Pianist Patrick Bopp alias „Memphis“ von der bekannten Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „füenf“. Patrick Bopp singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier.

Bei „Aus voller Kehle für die Seele“ steht der Spaß im Vordergrund – der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird etwa 2 mal 45 Minuten mit einer kleinen Pause – und die Bar hat geöffnet.

Ab diesem Januar 2025 steht „ROXY SINGT!“ einmal monatlich auf dem Programm der Ulmer Kulturhallen. Das nächste Mitsingkonzert am 20. Januar ist bereits restlos ausverkauft, für „Roxy singt!“ am 24. Februar gibt es noch Restkarten und für den 17. März hat der Vorverkauf soeeben begonnen. (AZ)