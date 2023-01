50 Jahre Landkreis Neu-Ulm: Gemeinsam ist besser als einsam

Die Geburt des Landkreises Neu-Ulm vor 50 Jahren war eine schwere, doch jetzt überwogen die Gründe, um dieses Gebilde zünftig zu feiern.

Eine der umstrittensten "Tatort"-Folgen trug einst den Titel "Im Schmerz geboren". Da wurde ziemlich großzügig und dramatisch gestorben. Die Entstehung des Landkreises Neu-Ulm könnte den gleichen Titel tragen, denn er wurde vor 50 Jahren tatsächlich unter großen Schmerzen auf die Welt gebracht. Gestorben ist dabei niemand, obwohl manche den latenten Wunsch verspürten, die Totengräber des einstigen Landkreises Illertissen aufzuknüpfen.

Jedenfalls gibt es das legendäre Foto einer Demonstration auf dem Illertisser Marktplatz, bei der 1971 ein Galgen in die Höhe ragte. Den hatten Landwirte aus dem Raum Babenhausen aufgerichtet. Gedacht sei er für "Verfassungsbrecher", womit natürlich Bayerns Innenminister Bruno Merk gemeint war, der die Reform zu verantworten hatte. Es half alles nichts, der Altlandkreis Illertissen ist Geschichte, das Einzige, was seit 50 Jahren zählt, ist der Kreis Neu-Ulm. Der hätte um ein Haar als "Hauptstadt" Illertissen bekommen, so hatte das zumindest der Kreistag in Mehrheit entschieden. Doch in Bayern greift gerne das Ober-Unter-Prinzip: Die Staatsregierung wollte dieses Kind, das sie auf die Welt gebracht hatte, gefälligst selber taufen. Und so heißt der Kreis nun wie er heißt - und er hat sich in diesem Jahr gebührend gefeiert: schwäbisch bescheiden und dennoch selbstbewusst.

Landkreis Neu-Ulm besteht seit 50 Jahren

Bei der offiziellen Jubiläumssitzung des Kreistages im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus war ein Vertreter der Staatsregierung dabei, der im Gegensatz zu 1972 nichts mehr zu befürchten hatte: Ministerpräsident Markus Söder. Der suchte als Franke den landsmannschaftlichen Schulterschluss mit den Schwaben, denn beide Volksstämme wurden Anfang des 19. Jahrhunderts dem späteren Königreich Bayern zugeschlagen. Sie sind somit seit mehr als 200 Jahren sozusagen auch "Opfer" einer Art Gebietsreform. Dass Neu-Ulm den Nuxit erwogen hatte, sei "keine gute Idee" gewesen, sagte Söder, das Nein des Innenministeriums dagegen sei gut für die Region: "Zusammen geht's besser als einsam."

Von "Zusammen" war tatsächlich viel die Rede im Zusammenhang mit dem Kreisjubiläum, denn in den vergangenen Jahren hatte es nach langer Ruhe mal wieder etwas geknirscht. Doch der Landkreis fand einen Weg, an verschiedenen Orten zu feiern und möglichst für alle etwas zu bieten, also das glatte Gegenteil der üblichen Honoratiorenfeiern früherer Jahrzehnte. Ein bisschen Selbstironie war auch dabei, denn beim sogenannten Landkreistag im Oktober konnten sich Besucherinnen und Besucher des Landratsamtes im "Aktenweitwurf" üben oder den offiziellen Einbürgerungstest mal probieren - mit erwartungsgemäß gemischten Resultaten.

Nach diesem halben Jahrhundert "gemeinsam" hat sich der Landkreis Neu-Ulm tatsächlich prächtig entwickelt, er ist weiterhin Zuzugsgebiet mit niedriger Arbeitslosigkeit. Beim sogenannten Heimat-Check, einer Online-Befragungsaktion unserer Redaktion, hat der Landkreis Neu-Ulm innerhalb Schwabens hervorragend abgeschnitten: In keinem anderen Kreis in der Umgebung lebt es sich besser als hier. Das sagen zumindest diejenigen, die an unserer Online-Aktion teilgenommen haben. Im Ranking der Kreise steht Neu-Ulm ganz oben, nur die Stadt Augsburg liegt noch ein kleines bisschen besser.