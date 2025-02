Rufus Beck liest Mark Twain: Leiden und Lästern über Europa

Mit Rufus Beck kam eine der bekanntesten Stimmen des Hörspielgenres in den Langenauer Pfleghof. Jüngeren ist die markante Stimme des 1957 in Heidelberg geborenen Schauspielers und Sprechers bestens bekannt aus den Harry-Potter-Hörbüchern. Wegen dieser Stimme und der Erinnerungen an große Abenteuer, die man mit und dank Becks ausdrucksvoller Vortragskunst im Kopf erlebte, war der Pfleghof restlos ausverkauft.

