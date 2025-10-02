Wiley-Stadtteilfest beim Cafe Lebenswert war wieder ein voller Erfolg

Der Verein Lebenswert lud die Bewohner des Wileys sowie Interessierte zum Lebenswert-Fest ein. Rund 200 Gäste nutzten die Möglichkeit, das Café Lebenswert und dessen Angebote kennen zu lernen. Auf dem Clara-Barton-Platz gab es außerdem eine Begegnungsfläche sowie Aktionen für Kinder. Hier konnten sich die Kleinen auf der Hüpfburg und der Rollenrutsche austoben und beim Kinderschminken und Basteln kreativ werden. Für die Großen gab es bei Kaffee und Kuchen Raum für Begegnung und Gemeinschaft.

Café ist Anlaufstelle für Menschen in verschiedensten Lebenslagen.

Im Rahmen der Sozialen Arbeit des Vereins im Quartier Wiley, die über die Deutsche Fernsehlotterie gefördert wird, ist das Café Lebenswert Anlaufstelle für Menschen in verschiedensten Lebenslagen. Neben Angeboten wie einem Mittagstisch und eine Gruppe für Alleinerziehende bieten Sozialarbeiterinnen außerdem Beratung und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und bei Antragstellungen.

Jedermann kann die Gemeinschaft genießen.

Zudem öffnet das Café immer dienstags und mittwochs Nachmittag für Jung und Alt seine Pforten. Jedermann ist herzlich eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre Gemeinschaft zu genießen. Weitere Infos zu den Angeboten vom Verein Lebenswert gibt es unter: www.lebenswert-nu.de.

