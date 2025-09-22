Einblicke in die Arbeit des Bezirks Schwaben

Bevor Bezirkstagspräsident Martin Sailer als Schirmherr den 25. Ökomarkt in Roggenburg eröffnete, stellte er sich den Fragen interessierter Bürger im Klostergasthof Roggenburg. Der CSU-Ortsverband Roggenburg hatte zum "Bürgerforum" geladen. Rund 50 Interessierte folgten der Einladung zur frühen Stunde. Themenschwerpunkte waren die Aufgaben des Bezirks Schwaben und die Herausforderungen der Zukunft sowie Einblicke in die Arbeit des Bildungszentrums Roggenburg und dessen Bedeutung für die Region. Als weitere Gesprächspartner in der Podiumsdiskussion begrüßte der CSU-Vorsitzende Joachim Graf Bezirksrätin Katja Ölberger, Landrätin Eva Treu, den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Roggenburg Mathias Stölzle sowie den Direktor der Bildungszentrums Roggenburg Pater Roman Löschinger. Nach den informativen Beiträgen aus dem Podium nutzten die Besucher die Zeit für eigene Fragen zu aktuellen Themen, die sie bewegen.

