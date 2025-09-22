Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Rund 50 Interessierte konnten auch Fragen stellen.

Roggenburg

Einblicke in die Arbeit des Bezirks Schwaben

Bezirkstagspräsident Martin Sailer beim CSU-Bürgerforum in Roggenburg.
Von Joachim Graf für CSU-Ortsverband Roggenburg
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt von links Mathias Stölzle (Erster Bürgermeister von Roggenburg), Eva Treu (Landrätin), Katja Ölberger (Bezirksrätin), Martin Sailer (Bezirkstagspräsident), Pater Roman Löschinger (Direktor vom Bildungszentrum) und Joachim Graf (CSU-Ortsvorsitzender).
    Das Bild zeigt von links Mathias Stölzle (Erster Bürgermeister von Roggenburg), Eva Treu (Landrätin), Katja Ölberger (Bezirksrätin), Martin Sailer (Bezirkstagspräsident), Pater Roman Löschinger (Direktor vom Bildungszentrum) und Joachim Graf (CSU-Ortsvorsitzender). Foto: Miriam Luppold-Simon

    Bevor Bezirkstagspräsident Martin Sailer als Schirmherr den 25. Ökomarkt in Roggenburg eröffnete, stellte er sich den Fragen interessierter Bürger im Klostergasthof Roggenburg. Der CSU-Ortsverband Roggenburg hatte zum "Bürgerforum" geladen. Rund 50 Interessierte folgten der Einladung zur frühen Stunde. Themenschwerpunkte waren die Aufgaben des Bezirks Schwaben und die Herausforderungen der Zukunft sowie Einblicke in die Arbeit des Bildungszentrums Roggenburg und dessen Bedeutung für die Region. Als weitere Gesprächspartner in der Podiumsdiskussion begrüßte der CSU-Vorsitzende Joachim Graf Bezirksrätin Katja Ölberger, Landrätin Eva Treu, den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Roggenburg Mathias Stölzle sowie den Direktor der Bildungszentrums Roggenburg Pater Roman Löschinger. Nach den informativen Beiträgen aus dem Podium nutzten die Besucher die Zeit für eigene Fragen zu aktuellen Themen, die sie bewegen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden