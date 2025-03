Ausgebucht am ersten Wochenende: So sieht es im neuen Plaza-Parkhotel aus

Der Auftakt wurde immer wieder verschoben. Seit gut zwei Wochen aber empfängt das neue Plaza Premium Parkhotel in Neu-Ulm wieder Gäste. Der Start sei ohne Probleme verlaufen, zehn Personen sollen es in der ersten Nacht gewesen sein. Zwischenzeitlich soll die Unterkunft in Top-Lage sogar schon ausgebucht gewesen sein und überhaupt sei die Nachfrage „sehr hoch“. Gebaut wird vor Ort allerdings immer noch. Nichtsdestotrotz erhielt unsere Redaktion eine Führung durch das sechsstöckige Gebäude.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis