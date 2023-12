Salach/Göppingen

vor 17 Min.

Polizei fasst mutmaßlichen Serientäter: Diebstahl auch in Senden und Pfuhl

Plus Seit Mitte Oktober soll ein 31-Jähriger mit Raubdelikten und Diebstählen im süddeutschen Raum seine Drogensucht finanziert haben. Auch im Kreis Neu-Ulm war er wohl aktiv.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Nach seinem jüngsten Diebstahl im Kreis Göppingen endete seine Flucht an einer Leitplanke der B10. Aufgrund seines Zustandes kam er anschließend in ein psychatrisches Krankenhaus. Nun stellt sich heraus: Der 31-Jährige hat wohl noch mehr auf dem Kerbholz. Mit mehreren Raubdelikten und Diebstählen soll er seit Mitte Oktober in Einkaufsmärkten im süddeutschen Raum seine Drogensucht finanziert haben. Auch im Landkreis Neu-Ulm sowie in Ulm soll der mutmaßliche Serientäter zugeschlagen haben.

Der Unfall, der schließlich zu seinem Ergreifen führte, ereignete sich am vergangenen Montag. Der 31-Jährige soll zuvor einen Diebstahl in einem Supermarkt in Salach, zwischen Geislingen und Göppingen gelegen, begangen haben. Beim Bezahlen habe er in die Kasse gegriffen und dabei mehrere hundert Euro in Scheingeld erbeutet. In einem schwarzen Alfa Romeo mit Böblinger Kennzeichen flüchtete er danach auf der B10 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Göppingen-Faurndau habe er die Bundesstraße verlassen wollen, verlor dabei aber die Kontrolle und prallte in die Leitplanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen