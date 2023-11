Flucht nach Diebstahl in Supermarkt endet in B10-Leitplanken

Mehrere hundert Euro soll ein Mann im Kreis Göppingen aus einer Supermarkt-Kasse gestohlen haben. Seine Flucht endete in den Leitplanken der B10.

In den Leitplanken der B10 im Kreis Göppingen ist am Montag die Flucht eines 31-Jährigen geendet. Der Mann soll zuvor einen Diebstahl in einem Supermarkt in Salach begangen haben. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl gegen 18.30 Uhr. Beim Bezahlen soll der Mann in die Kasse gegriffen haben. Dabei erbeutete er mehrere hundert Euro in Scheingeld und flüchtete.

Zeugen hätten laut Polizei beobachtet, wie der Mann in einem schwarzen Alfa Romeo mit Böblinger Kennzeichen stieg und flüchtete. Nur wenige Minuten nach der Tat entdeckte eine Polizeistreife den gesuchten Alfa Romeo auf der B10 in Richtung Stuttgart. Auf Anhaltesignale soll der 31-Jährige nicht reagiert, sondern vielmehr sein Auto beschleunigt haben.

Auf Höhe der Anschlussstelle Göppingen-Faurndau soll er bei einem aprubten Fahrstreifenwechsel einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Dort habe er die B10 verlassen wollen, verlor dabei aber er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanken.

Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Alfa Romeo war jedoch Schrott. Den Schaden an Auto und Leitplanken schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Drogentest ergab einen Hinweis auf eine Beeinflussung auf Drogen. Aufgrund seines psychischen Zustandes kam der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychatrisches Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) sucht Zeugen, die die Fahrweise des Mannes gesehen haben oder durch ihn gefährdet wurden. (AZ)