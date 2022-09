Wieder schwerer Unfall am Zebrastreifen: 20-jähriger Fußgänger verletzt

Ein Fußgänger will die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Obwohl die Stelle wohl beleuchtet ist, wird der Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Salach im Kreis Göppingen ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte er einen Zebrastreifen überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 63-Jähriger in einem Fiat auf der Hauptstraße in Richtung Ulmer Straße. Der 20-jährige Fußgänger überquerte, auf Höhe der Friedrichstraße, auf einem Zebrastreifen die Straße. Der Fahrer des Fiats erfasste den Fußgänger, obwohl laut Polizei wohl der Zebrastreifen beleuchtet war, als es zum Unfall kam. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.

Warum der Fahrer des Fiat den Fußgänger übersah, ist der Polizei nicht bekannt. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei entstand am Auto ein Schaden von circa 3000 Euro.

Wie bereits berichtet, war es unweit von Salach, in Göppingen am Mittwochmittag zu einem weiteren Unfall an einem Zebrastreifen gekommen. Dabei wurde eine 13-jährige Schülerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (AZ)