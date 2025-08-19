Icon Menü
Ulm

Sammlung des Ulmer Naturmuseums wächst: 7500 Pflanzen kommen dazu

In 15 großen Kisten kam das umfangreiche Herbarium, eine besondere Sammlung europäischer Pflanzen, im Naturmuseum an. So kann es künftig der Wissenschaft helfen.
Von Dagmar Hub
    15 Kisten voller Ordner in denen ein sorgfältig gepflegtes Herbarium steckt: Maria Zimmermann sammelte zeitlebens Arzneipflanzen. Nun übergab sie die spannende Sammlung dem Naturmuseum Ulm. Foto: Dagmar Hub

    Zwei Transporter voll, 15 Kisten mit Ordnern: Zu schleppen hatten Cora Carmesin, Leiterin des Ulmer Naturmuseums, und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Wochenende einiges. Das Naturmuseum erhielt eine unvorstellbar umfangreiche Schenkung eines Herbariums, das acht Regalmeter umfasst. Geberin ist eine Frau, die viel mit dem Naturmuseum zu tun hat: Maria Zimmermann ist die Tochter des 1978 verstorbenen Naturwissenschaftlers und Oberstudienrates Ludwig Schäfle, der das Ulmer Naturmuseum von 1937 bis 1958 – auch in der Zeit der Noteinlagerung – leitete, wobei sein eigener Sammelfokus auf Insekten und Fossilien lag.

