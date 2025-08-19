Sammlung des Ulmer Naturmuseums wächst: 7500 Pflanzen kommen dazu

Zwei Transporter voll, 15 Kisten mit Ordnern: Zu schleppen hatten Cora Carmesin, Leiterin des Ulmer Naturmuseums, und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Wochenende einiges. Das Naturmuseum erhielt eine unvorstellbar umfangreiche Schenkung eines Herbariums, das acht Regalmeter umfasst. Geberin ist eine Frau, die viel mit dem Naturmuseum zu tun hat: Maria Zimmermann ist die Tochter des 1978 verstorbenen Naturwissenschaftlers und Oberstudienrates Ludwig Schäfle, der das Ulmer Naturmuseum von 1937 bis 1958 – auch in der Zeit der Noteinlagerung – leitete, wobei sein eigener Sammelfokus auf Insekten und Fossilien lag.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Naturmuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis