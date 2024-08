Riesige Sandburg am Ulmer Münster: „Highlight des Sommers“

Rund eine Woche lang waren Spezialisten auf dem Münsterplatz am Werk und haben eine überdimensionale Sandburg kreiert. Sie zeigt nicht nur Ulms Wahrzeichen, sondern wer genauer hinsieht, erkennt auch einen Spatzen sowie den Schneider von Ulm. Das Projekt sorgte nicht nur bei den Gästen, sondern auch in der Politik für Begeisterung. Der erste Bürgermeister Martin Bendel nannte es das „Highlight des Ulmer Sommers“.

Ulmer Sandkunst lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an

25 Tonnen Sand wurden dafür hergeschafft. In mühseliger Kleinarbeit schichteten vier Helfer den Sand zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk auf und verzierten es. Da der Sand großzügig verteilt wurde, können es sich Besucherinnen und Besucher auf einem der Liegestühle gemütlich machen und auf rund 200 Quadratmetern Strandatmosphäre erleben – oder es sich zumindest vorstellen, denn es fehlt nur noch das Wasser.

Die Künstler Jan Zelinka und Benno Lindel, der als Einzelunternehmen die Firma „Sandcity“ leitet, sind für das Projekt am Münster verantwortlich. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern begannen sie am Freitag, dem 23. August, und schufteten sechs Tage lang, bis das Hauptwerk stand. Auf dem rund drei Meter hohen Kunstwerk sind neben dem Wahrzeichen noch weitere Details versteckt, wie etwa die Häuserreihe am Donauufer oder der Metzgerturm.

Riesen Sandburg in Ulm steht noch bis Dienstag, 3. September

Die von der Stadt Ulm betriebene Agentur „Ulmer City Marketing“ grübelt häufig an Ideen, um den südlichen Münsterplatz attraktiver zu machen – insbesondere für Familien und Kinder. So war im vergangenen Winter auf jener Stelle eine echte Eislaufbahn platziert.

Bis kommenden Dienstag, 3. September, wird die Skulptur noch bestaunt werden, dann ziehen die Sandexperten weiter. Die Attraktion mit dem Strand ist täglich von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Allerdings bittet jedoch Stadt darum, die Sandburg nicht zu berühren. Dafür sorgt eine eigens bezahlte Sicherheitsagentur.