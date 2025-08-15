Icon Menü
Sattelzug verliert Getreide-Ladung auf der B10: Streckensperrung in Neu-Ulm

Neu-Ulm

Sattelzug verliert Ladung: Getreide verteilt sich auf einer Länge von 500 Metern auf der B10

Kurz nach der Adenauerbrücke landet Getreide auf der Straße. Die B10 in Neu-Ulm muss zweieinhalb Stunden lang gereinigt werden.
    • |
    • |
    • |
    Die B10 in Neu-Ulm musste am Donnerstag halbseitig gesperrt werden, weil Getreide auf der Fahrbahn lag.
    Die B10 in Neu-Ulm musste am Donnerstag halbseitig gesperrt werden, weil Getreide auf der Fahrbahn lag. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Eine Panne hat am Donnerstag zu einer längeren Verkehrsbeeinträchtigung auf der B10 in Neu-Ulm geführt. Um 8.30 Uhr befuhr ein Sattelzug, der mit Getreide beladen war, die Bundesstraße von Ulm in Richtung A7. Kurz nach der Adenauerbrücke in Neu-Ulm verlor der Fahrer einen Teil seiner Ladung. Diese verteilte sich auf etwa 500 Meter Länge.

    Die Autobahnmeisterei wurde zur Reinigung der B10 in Neu-Ulm verständigt

    Die B10 musste deshalb halbseitig gesperrt werden, so die Polizei. Die Autobahnmeisterei Vöhringen wurde zur Reinigung verständigt. Die Reinigungsarbeiten dauerten etwa 2,5 Stunden. Der Verkehr floss stockend an der Unfallstelle vorbei, eine Vollsperrung konnte vermieden werden. (AZ)

