Toller Discoabend mit kleinen Schwächen: Das sagt das Publikum zu „Saturday Night Fever“

Die Songs der späten 70er und eine melodramatische Story, die trotz nicht zu leugnendem Kitsch auch die harten Lebensverhältnisse chancenloser junger Männer in Brooklyn aufzeigt: Das 1998 uraufgeführte Musical „Saturday Night Fever“ in der Inszenierung von Benjamin Künzel zieht in Ulm das Publikum auf die Wilhelmsburg. Die Meinungen der Zuschauer schwanken zwischen großer Begeisterung und leiser Kritik.

