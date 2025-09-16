Scantinel Photonics: Übernahmegespräche für innovative Technologie im autonomen Fahren

Der vorläufige Insolvenzverwalter von Scantinel Photonics führt derzeit einen Übernahme-Prozess durch und verhandelt mit mehreren nationalen und internationalen Interessenten.

Scantinel Photonics befindet sich seit dem 6. August in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Das Amtsgericht Ulm bestellte den Sanierungsexperten Georg Jakob Stemshorn zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Start-up entwickelt innovative Chips für das autonome Fahren und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, die weiterhin für eine Firma arbeiten, der Stemshorn prinzipiell gute Überlebenschancen bescheinigt. „Das Unternehmen bietet eine innovative Technologie und die Mitarbeiter verfügen über wichtiges Know-how. Wir führen derzeit intensive Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren. Unser Ziel ist es, den Investorenprozess zeitnah abzuschließen.“

Ulmer Firma sucht Investor

Scantinel Photonics brauche einen finanzstarken Investor, um die Zukunft des Start-ups zu sichern. Andy Zott von Scantinel Photonics erklärt: „Unser Start-up arbeitet in einem Zukunftsmarkt und hat großes Potenzial. Wir hoffen, dass ein Investor diese Chance nutzt und in unser Unternehmen investiert.“

Scantinel Photonics wurde 2019 gegründet

Die Scantinel Photonics GmbH wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Ulm. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Technologie für autonome Fahrzeuge und Robotik. Diese Technologie ermöglicht im Vergleich zur bestehenden Technologie größeren Entfernungen und mit höherer Zuverlässigkeit, speziell unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Deswegen gilt sie (FMCW-LiDAR) als Schlüsseltechnologie für die Mobilität der Zukunft. (AZ)