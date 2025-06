1500 Liter Eis am Tag: Neu-Ulmer Eismanufaktur Scavone wächst rasant

Die Frage danach, ob er immer noch gerne selbst Eis ist, ist Mario Scavone, dem Inhaber der Eismanufaktur Scavone Gelati, schon oft gestellt worden. Und tatsächlich – ja, Haselnuss und Pistazie sind seine Lieblingssorten, sagt er, „immer noch!“, und lässt vom soeben gemachten cremigen Haselnusseis probieren. Scavone gelang es in den vergangenen beiden Jahren, seine Produktion zu verfünffachen, seit er die Produktionsstätte vom Elternhaus in Pfuhl in eine große Halle im Burlafinger Industriegebiet verlegt hat. 1500 Liter am Tag stellt er derzeit her, manchmal auch etwas mehr. Aber es waren zwei harte Jahre, gibt Mario Scavone zu, und ohne die Unterstützung seines Vaters Giuseppe und seines Geschäftspartners Andreas Melzner hätte er es nicht geschafft, ist er überzeugt.

