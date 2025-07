43-Jähriger am Bahnhof überfallen: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Täter

Am Bahnhof in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Montagabend ein 43-Jähriger ausgeraubt worden. Zwei flüchtige Täter suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber, konnte sie aber bislang nicht finden.

Nach Angaben der Ermittler hielt sich der 43-Jährige gegen 20 Uhr am Bahnhof auf. Zwei Unbekannte sollen auf ihn zugekommen sein, als sich dieser etwas abseits aufhielt. Laut Angaben des Geschädigten hätten die Angreifer ihn unvermittelt zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Dann sollen sie ihm wohl 500 Euro Bargeld geraubt und in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der 43-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Die beiden Unbekannten trugen laut eines Zeugen Winterjacken, hatten südländisches/arabisches Aussehen und sollen etwa zwölf bis 14 Jahre alt sein. Beide hatten kurze schwarze Haare, sind circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank.

Der Geschädigte war laut Polizei zur Tatzeit stark alkoholisiert. Er soll widersprüchliche Angaben gemacht und sich zudem gegenüber der Polizei unkooperativ verhalten haben. Die Hintergründe der Tat seien daher noch unklar, heißt es. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen. (AZ)