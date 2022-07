Feuerwehreinsatz am Hofgut Oberschelklingen: Bis zu 1,5 Millionen Euro Schaden

800 Strohballen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Photovoltaikanlage wurden bei dem Scheunenbrand auf dem Hofgut Oberschelklingen vollständig zerstört.

Bei einem Scheunenbrand am Dienstagabend am Hofgut Oberschelklingen im Alb-Donau-Kreis ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Die Brandursache sei bislang unklar, teilt die Polizei noch in der Nacht mit.

Feuerwehr und Rettungskräfte rückten demnach gegen 17.25 Uhr zum Hofgut aus. Anwohner hätten mitgeteilt, dass eine Scheue brennt. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine circa 50 Meter lange und 20 Meter breite Scheune bereits in Vollbrand.

Über 300 darin gelagerte Strohballen und darin abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Auch circa 500 Strohballen, die außen an der Scheune aufgestapelt waren, gingen in Flammen auf. Die Scheune brannte vollständig nieder.

Die auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage wurde ebenfalls vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden eine bis anderthalb Millionen Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hin. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehren aus Schelklingen, Ehingen und Blaubeuren waren mit circa 120 Mann vor Ort. (AZ)