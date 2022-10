Straße auf der Schwäbischen Alb wegen eines Schmetterlings gesperrt

Eine Woche lang müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen, eine Straße wurde gesperrt: Der Schwarze Apollofalter ist vom Aussterben bedroht.

Auf der Schwäbischen Alb zwischen Schelkingen (Alb-Donau-Kreis) und Münsingen (Kreis Reutlingen) ist seit diesem Montag eine Straße gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Der Grund: Im dortigen Mühltal habe der Schwarze Apollofalter eines seiner letzten Vorkommen in Baden-Württemberg. Die Straßensperrung dauert bis Freitag, 14. Oktober, an.

In den vergangenen Jahren seien im Mühltal an verschiedenen Stellen Landschaftspflegemaßnahmen durchgeführt worden, um die vom Aussterben bedrohte Art zu fördern. Nun werde eine weitere Maßnahme umgesetzt, für die eine Vollsperrung der Kreisstraße K7410 zwischen Münsingen-Magolsheim und Schelklingen-Gundershofen erforderlich sei.

Das Mühltal liegt im von der Unesco zertifizierten Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Der Schwarze Apollofalter sei dort einst weit verbreitet gewesen, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Neben einem weiteren Vorkommen im Oberen Donautal sei das eines der letzten Refugien in Baden-Württemberg. Die Art steht inzwischen auf der Roten Liste des Landes als vom Aussterben bedroht. Auf Bundesebene ist sie als stark gefährdet eingestuft.

Um die Art zu fördern, werden seit 2015 im Mühltal Pflegemaßnahmen in geeigneten Waldbestände durchgeführt. Der sehr wählerische Falter legt seine Eier ausschließlich am Hohlen Lerchensporn, der Nahrungspflanze der Raupen, ab. Experten haben festgestellt, dass dabei gut besonnte Pflanzen bevorzugt werden. Daher seien Auflichtungen in Waldbereichen mit großen Vorkommen des Hohlen Lerchensporn die entscheidende Maßnahme, um den Schmetterling zu erhalten.

Dass dies gelingen kann, zeige die Entwicklung auf der ersten Maßnahmenfläche in Springen bei Schelklingen. Hier habe sich die Population von zwei nachgewiesenen Faltern im Jahr 2015 auf 153 im Jahr 2021 vervielfacht. Auch weitere Maßnahmenflächen seien in der Zwischenzeit besiedelt worden. Untersuchungen würden zeigen, dass nicht nur der Schwarze Apollofalter, sondern auch weitere gefährdete Arten von lichten Wäldern wie der Blauschwarze Eisvogel oder der Silberfleck-Perlmutterfalter profitieren. (AZ)