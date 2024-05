Schwerstverletzt: Motorradfahrer wird bei Unfall durch die Luft geschleudert

Ein Autofahrer übersieht wohl den Motorradfahrer beim Abbiegen. Es kommt zum Unfall mit schweren Folgen.

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) von einem abbiegendem Auto erfasst worden, in ein Feld geschlittert und dabei schwer verletzt worden. Der 74-jährige Autofahrer war am Pfingstsonntag, kurz vor 10 Uhr, mit einem Toyota auf einem Verbindungsweg von Ingstetten in Richtung Justingen unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die Kreisstraße 7330 habe der Mann den Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 61-jährige Biker war mit seiner KTM von Justingen in Richtung Hütten unterwegs. Motorrad und Auto stießen frontal zusammen. Zeugenaussagen zufolge flog der 61-Jährige nach dem Zusammenstoß am Sonntag mehrere Meter durch die Luft. Anschließend prallte er auf den Asphalt und schlitterte in ein angrenzendes Feld. Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Die Polizei bat um Aufmerksamkeit gegenüber Motorradfahrern - insbesondere jetzt, zum Beginn der Saison. (dpa/AZ)