Illegales Rennen auf B492: Polizei ermittelt einen der Raser

Eine Frau und ein Mann sollen sich ein illegales Rennen bei Ehingen geliefert haben. Jetzt wurde einer der Beteiligten ermittelt und sein Auto beschlagnahmt.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Rennen auf der B492 bei Schelklingen hat die Polizei nach eigenen Angaben einen der beteiligten Autofahrer ermitteln können. Den Wagen des 31-Jährigen beschlagnahmten die Ermittler inzwischen.

Wie berichtet, war es laut Polizei vergangene Woche, am Donnerstag, gegen 17 Uhr, zu einem Rennen auf der Bundesstraße zwischen Schelklingen und Allmendingen gekommen. Dabei seien Verkehrsteilnehmer gefährdet und Schaden angerichtet worden, hieß es. Mit einer groben Beschreibung der jeweiligen Personen – eine Frau und ein Mann – hofften die Ermittler, die Verantwortlichen zu finden.

Illegales Rennen bei Schelklingen: 31-Jähriger wurde am Tag danach von der Polizei kontrolliert

Am Freitag, eine Woche später, teilt die Polizei mit, einen Beteiligten ermittelt zu haben. Dabei soll es sich um einen 31-Jährigen handeln, der am Tag nach dem Rennen – am Freitag, 7. Oktober – mit seinem VW im Ulmer Donautal von der Polizei kontrolliert wurde. Der Fahrer schien dabei deutlich unter Drogen zu stehen. Ein Test soll das bestätigt haben. Er musste daher in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Bei der Kontrolle hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann auf die Beschreibung von Zeugen des Rennens passte. Sie hätten ihn letztlich auch als den Gesuchten identifizieren können.

Auto des mutmaßlichen Rasers wurde beschlagnahmt

Die Staatsanwaltschaft Ulm habe daraufhin angeordnet, das Auto des Mannes zu beschlagnahmen. Seinen Führerschein musste der 31-Jährige auch abgeben, heißt es im Polizeibericht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Zur gesuchten Frau machen die Ermittler keine Angaben.

Derweil lobt die Polizei das Verhalten der Zeugen des illegalen Autorennens. Unter anderem sei es ihnen zu verdanken, dass die Polizei den Raser ermittelte. (AZ)