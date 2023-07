Versuchter Mord: 43-Jähriger soll auf seine Mutter eingestochen haben

Er soll an der Tür geklopft und dann zugestochen haben. Weil der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte, wurde er in einer Klinik untergebracht.

Ein 43-Jähriger soll am Donnerstagabend in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) auf eine Mutter eingestochen haben. Die 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Mann konnte festgenommen werden. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Er befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Klinik.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilen, soll der 43-Jährige gegen 22 Uhr an der Haustür seiner Mutter geklopft haben. Die habe daraufhin die Tür geöffnet. Unmittelbar darauf soll ihr Sohn auf sie eingestochen haben. Anschließend sei er geflüchtet.

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Kurze Zeit später sei den Ermittlern gelungen, den 43-Jährigen am Bahnhof in Schelklingen vorläufig festzunehmen. Er soll dabei keinen Widerstand geleistet haben. Die vermeintliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Der Beschuldigte habe einen entsprechenden Hinweis gegeben. Das Messer soll er bei seiner Flucht weggeworfen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Freitag einer Richterin am Amtsgericht wegen des Verdachts des versuchten Mordes vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte und aufgrund dieses Zustands eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann wird nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (AZ)